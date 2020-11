mercredi 11 novembre 2020 • 379 lectures • 0 commentaires

(Direct) Sénégal vs Guinée Bissau : les Lions haussent le ton (1-0)

iGFM (Dakar) Le coup d'envoi du match Sénégal vs Guinée Bissau est donné à Thiès à 16h00, par l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo. Ce derby du groupe I s'annonce palpitant car les deux équipes veulent un bon résultat, dans cette double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Il fait chaud à Thiès. Bienvenue!

