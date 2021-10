samedi 9 octobre 2021 • 873 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suivez en direct le match opposant le Sénégal à la Namibie, au stade Lat Dior de Thies. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

C'est parti pour 90 minutes

8' Après 8 minutes de jeu, Ismaila Sarr obtient la première grosse occasion de la rencontre, en voyant sa frappe toucher le poteau adverse.

9' (But) Sans trop tarder, les Lions enchainent par une autre offensive mise cette fois au fond des filets grâce à Gana Gueye (9'). Le milieu de terrain sénégalais a jubilé comme son coéquipier au PSG, Mbappé.

Grosse ambiance dans le stade, menée par Allez Casa, le comité de supporters.

20' Après une petite domination de la Namibie, le Sénégal reprend ses contre-attaques. Sur une passe en retrait de Krépin Diatta, Mané tente la talonnade, mais sans réussite. Le portier namibien s'est interposé.

22' En s'amenant le ballon tout seul, Sadio Mané manque encore un face à face avec le gardien adverse. Peu avant, Bouna Sarr a obtenu son premier centre de la partie.

25' La Namibie a failli égaliser mais son attaquant s'est écroulé tout seul dans la surface et le ballon s'est retrouvé sur Saliou Cissé. Heureusement pour les Lions.

29' Les hommes de Cissé enchaînent les occasions mais n'arrivent pas à doubler le score. Introduit par Kouyaté, Famara Diédhiou place sa frappe sur le petit filet.

38' (But) Sur un débordement de Ismaïla Sarr, qui centre pour Famara Diédhiou, le Sénégal double score. Diédhiou marque sur une tête plongeante. Avec ce deuxième but, les Lions se mettent à l'abri à moins de 10 minutes de la pause.

44' Sadio Mané n'est encore dans son jour. Il a trouvé le poteau

2 minutes de temps additionnel

45+1Krépin Diatta est touché par le défenseur namibien Riaan. Ce dernier écope d'un jaune.

C'est la pause

45' Retour pour la seconde période.

49' Diao Baldé remplace Krépin

50' Peu après son entrée en jeu, Diao Baldé a failli marquer mais sa frappe passe au dessus des buts

55' Sur un exploit individuel, Sadio Mané plie partie. Le numéro 10 sénégalais a éliminé trois joueurs namibiens avant de frapper avec son pied gauche, élimiantéliminant la gardien adverse. Il permet à ses partenaires de sécuriser leur avance. Les Lions se promènent.

2 minutes après, la Namibie a manqué de peu la réduction du score. Mendy s'est interpoé à deux reprises pour écarter le danger.

63' Bouna Sarr acclamé sur un beau geste. Mané a manqué son doublé en voyant a frappe du gauche toucher le petit filet.

69' Changement pour la Namibie. Sortie de Elmo remplacé par Joslin.

70' Kouyaté et Famara sont remplacés respectivement par Nampalys et Habib Diallo

But

76' La Namibie réduit le score grâce à Joslin qui vient d'entrer en jeu. Mendy qui a tenté de capter la balle, a commis une erreur. Mal renvoyée, la balle a été interceptée par Joslin qui marque du gauche. Il refroidit le stade Lat Dior.

81' Mendy enchaîne les erreurs jusqu'à ce que la Namibie veuille marquer son deuxième but.

But

83' Keita Baldé plie la partie sur une passe en retrait signée Mané. Le Sénégal se met désormais à l'abri.

88' Bamba Dieng fait ses débuts avec le Sénégal. L'attaquant marseillais remplace Ismaïla Sarr Ballo Touré prend également la place de Ciss.

3 minutes de temps additionnel

Fin du match

Le Sénégal s'impose par 4 buts 1 avec la manière et conforte sa première place du groupe H avant de se rendre en Afrique du Sud où il va affronter la Namibie mardi, pour le match retour. Les Lions ont 9 points.

