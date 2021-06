samedi 5 juin 2021 • 548 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) En match amical disputé, au Lat Dior de Thies, ce samedi, l'équipe du Sénégal a dominé (3-1) la Zambie, avec la manière, sur la route du Mondial 2022.

C'est parti. Les Lions évoluent en blanc. Quant aux Chipolopolos, ils étaient habillés en orange-noire.

Devant son public qui effectuait son retour un an après en raison de la pandémie, le Sénégal a ouvert le score suite à un pénalty obtenu par Ismaïla Sarr. Sadio Mané le transforme d'une frappe très appuyée (21').

Près de 10 minutes après, les Lions doublent le score grâce à Krépin Diatta qui marque d'une demi-volée suite à une passe signée Ismaïla Sarr (30').

Le match s'anime grâce aux hommes de Cissé qui sont en train de montrer un visage différent de celui contre l'eSwatini il y a trois mois. Cette domination se concrétise par un troisième but signé Ismaïla Sarr. Sur une percée de Boulaye Dia qui joue avec Sadio Mané seul dans l'axe, qui ouvre pour Sarr. Ce dernier frappe du gauche pour enforcer les Zambiens, portant le score à la pause (3-0).

Chanda Dominic réduit la marque pour la Zambie peu après la reprise du match (3-1, 54'). A noter qu'il y a eu une longue pause (plus de 15 minutes) en raison d'une coupure de courant dans le stade peu après la mi-temps. On ignore les raisons de cette interruption mais ce n'est pas la première fois que cette scène se produise au stade Lat Dior.

Aliou Cissé a effectué deux changements avec les entrées de Keita Baldé et Famara Diédhiou qui remplacent respectivement Krépin Diatta et Boulaye Dia (61'). L'arbitre refusait un but sénégalais suite à une position de hors jeu.

Pause fraîcheur pour les deux équipes après 75 minutes de jeu. Peu après, Cissé procède à deux autres changements. Fodé Ballo Touré et Lopy remplacement respectivement Saliou Ciss et Ismaïla Sarr.

A noter que les Lions n'ont pas été dominateurs en deuxième période. La Zambie a montré un visage plus conquérant en sollicitant Alfred Gomis à plusieurs reprises. Malgré tout, les visiteurs n'ont pas réussi à éviter la victoire des Lions du Sénégal. Ces derniers ont fini par s'imposer par 3 buts à 1 rrenouant la succès après le nul décevant contre l'eSwatini, en mars dernier, lors de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Mardi, sur cette même pelouse du stade Lat Dior, le Sénégal accueillera le Cap-Vert pour le dernier match amical des fenêtres FIFA du mois de juin.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)