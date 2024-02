Galop des Lions du Sénégal : Sabaly en solo, Pape Gueye absent

jeudi 25 janvier 2024

iGFM (Yamoussoukro) L'entraînement des Lions du Sénégal tenu, ce jeudi à quatre jours du huitième de finale de la CAN 2023 contre la Côte d'Ivoire, a été marqué par le travail en solo de Sabaly et l'absence de Pape Gueye. Le reste du groupe s'est entraîné pendant plus d'une 1h de temps.

Publié par Mamadou Salif editor