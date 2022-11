Les révélations explosives de Barth sur l'audition de Sonko et l'affaire Pape Alè Niang

mardi 8 novembre 2022 • 557 lectures • 2 commentaires

Toutes griffes dehors, le maire de Dakar Barthelemy Dias s’est prononcé sur l'actualité politique dominée par l’audition d’Ousmane et l’arrestation du Journaliste Pape Alè Niang. Il dénonce "une volonté manifeste du pouvoir de museler des adversaires politiques et des journalistes critiques. Barthelemy Diaz a également, déchiré le communiqué de presse du ministre de l'intérieur relatif au port de tenue ou d’attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité.

Publié par Birame Ndour editor