iGFM (Dakar) La 61e édition de la Coupe du Sénégal séniors, a été remportée par le Casa Sports devant l'Etoile Lusitana (3)0), dimanche soir, au stade Lat Dior de Thiès.

Bienvenue au stade Lat Dior de Thiès



C'est parti



1' Lusitana qui évolue en National 1 (3e division) donne le coup d'envoi



5' Le match s'anime trés vite



8' Le Casa obtient les premières offensives grâce son meilleur joueur Jarju.



10' L'adversaire considéré comme un petit poucet, joue sans complexe. Il arrive déjà à créer le danger dans la zone du Casa Sports



On note une folle ambiance dans les gradins du stade Lat Dior. Allez-Casa mène la danse



15' Festival de Lamine Jarju sur le côté droit de l'attaque du Casa mais pas de finition



18' But pour le Casa



Abdou Seydi ouvre le score pour le Casa sur une tête au moment où il trainait seul au second poteau. Le capitaine porte son équipe dans cette finale qui tient déjà ses promesses. Mouctar Ndiaye est à l'origine de la passe.



20' Menée, l'Etoile Lusitana pousse revenir très vite au score, mais l'académie doit changer sa façon de jouer. S'ils veulent impressionner le Casa, il faudra qu'ils jouent de manière directe en allant à l'essentiel.



30' Pause fraîcheur pour permettre aux joueurs de se rafraîchir. Surtout qu'il fait un peu chaud à Thiès.



33' Le jeu reprend



L'intensité a peu baissé dans cette finale séniors dotée de la Coupe du président de la République Macky Sall.



41' But pour le Casa



Mouctar Ndiaye qui chipe la balle à l'attaquant de Lusitana et réussit à dépasser l'arrière droit de l'équipe adverse, centre pour Raymond Diémé Ndour qui place facilement sa jambre droite pour doubler le score. L'équipe du Sud profite encore une fois des erreurs de Lusitana pour marquer. L'expérience se sent sur le terrain.



3 minutes de temps additionnel



45+1 Le Casa a failli tuer le match sur une belle action mal conclue par Raymond Ndour



Mi-temps



C'est la pause au stade Lat Dior où le Casa mène (2-0) logiquement devant Etoile Lusitana



C'est la reprise après près de 15 minutes de pause



47' Le Casa qui est déjà bien parti pour se succéder à lui-même a creusé l'écart en début de seconde période. Raymond Diémé Ndour a réamisé un doublé permettant à son équipe de mener par 3 buts à 0.



57' L'Etoile Lusitana effectue trois changements au même moment. C'est forcément pour tenter de revenir dans la partie et garder espoir



60' Le match n'a plus la même saveur depuis le troisième but du Casa, qui a peut-être tué le suspense.



Dans les gradins, le comité de supporters Allez Casa ne lâchent rien. Comme d'habitude, ils poussent leur équipe.



71' Abdou Seydi capitaine du Casa, est remplacé.



73' Lusitana qui n'a plus d'espoir dans cette rencontre, tente quand-même de marquer. Ibrahima ndiaye a trouvé la barre d'une frappe puissante



Pause fraîcheur à 15 minutes de la fin



Le jeu reprend et le Casa est proche du doublé coupe-championnat



L'adversaire a abdiqué. Aucun danger n'est noté dans la défense du Casa depuis quelques minutes.



85' Le staff du Casa Sport effectue deux changements pour permettre à Jarju et à Ethane Tendeng de souffler. Sutout que les carottes sont déjà cuites.



90' Petite frayeur dans la défense du Casa quand l'attaquant adversaire a failli réduire la marque.



Fin du match



Le Casa Sports remporte la 61e édition de la Coupe du Sénégal en dominant logiquement l'Etoile Lusitana (3-0). C'est la quatrième Coupe nationale remportée par l'équipe basée à Ziguinchor (Sud). Mieux, le Casa se succède à lui-même et réalise également cette année le doublé coupe-championnat. Les hommes de Ansou Diadhiou ont été trop forts.



Le Casa reçoit une enveloppe de 30 millions tandis que l'Etoile Lusitana encaisse 20 millions de francs CFA.



Merci chers internautes de iGFM. Rendez-vous très prochainement.

