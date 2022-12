Direct: Suivez la manifestation "Sunuy milliards du rees" de la société civile !

vendredi 30 décembre 2022 • 950 lectures • 0 commentaires

La société civile sénégalaise va exprimer sa colère ce vendredi, dans la rue suite aux malversations relevées par la Cour des comptes dans la gestion des fonds Covid-19. Ils exigent la lumière et l’arrestation des personnes épinglées par ce rapport à travers une manifestation qui se déroule présentement à la place de la nation. Pour rappel, Le total du préjudice est d'un peu moins de 7 milliards de francs CFA et plus de 9 ministères sont impliqués.



