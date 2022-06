Direct: Suivez le cérémonie officielle du pèlerinage Marial de Popenguine

lundi 6 juin 2022

iGFM-(Dakar) Le ministre de l'intérieur, Antoine Felix Président présentement, la cérémonie officielle de la 134e édition du pèlerinage Marial de Popenguine. La classe politique, la société civile et les familles religieuses sont très bien représentées à cette cérémonie qui marque la clôture de pèlerinage qui a regroupé cette année plus de 100 000 pèlerins venus des quatre coins du pays et de la sous région.

Publié par Birame Ndour