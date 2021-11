dimanche 28 novembre 2021 • 1876 lectures • 3 commentaires

IGFM - Discours du directeur Général de Gfm, Birane Ndour. Il a reçu hier le Prix du Meilleur Manager lors de la cérémonie African leadership awards. Pour rappel, le label « African Leadership Awards » est la version internationale du grand prix des «Cauris d’or»

Dans son discours, Birane Ndour a remercié son père, une référence mondiale qui a élevé le drapeau du Sénégal très haut, pour avoir cru en lui et pour lui avoir donné l'opportunité de démontrer son talent et son savoir-faire à la tête du premier groupe de presse du Sénégal, le Groupe Futurs Médias (GFM).



Il a également rémercié sa mère, décédée il y a 3 ans et qui serait très fière de lui, avec tout le chemin que son fils a parcouru. Birane Ndour n'a pas manqué de remercier son épouse, ses enfants et ses amis qui ne cessent de l'épauler tous les jours.

