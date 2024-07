lundi 10 juin 2024 • 3021 lectures • 14 commentaires

Les propos tenus hier dimanche par le premier ministre Ousmane Sonko, continuent à faire couler de l’encre et de la salive. Ce lundi, Birahim Seck, coordonnateur du forum civil a tenu à recadrer, suite aux propos tenus à l’encontre de la presse.

«Monsieur le premier ministre, Ousmane Sonko, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas se sentir menacée», a indiqué le leader de la section sénégalaise de Transparency International. «Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d’apporter des réponses rassurantes et démocratiques», dit-il au chef du gouvernement.





