iGFM - (Dakar) Après 3 jours de grève, les transporteurs ont amorcé les discussions avec le Gouvernement.

Les responsables des syndicats de transporteurs sont actuellement à la table des négociations. Ils font face au gouvernement, représenté par le ministre des Transports publics, le ministre des collectivités territoriales, le ministre du Travail et le ministre de l’Urbanisme. Le patronat aussi participe aux discussions.



Ils se penchent actuellement sur les 11 points de la plateforme revendicative des grévistes dont le point le plus saillant reste la question des tracasseries. L'objectif est de parapher un accord au terme de la rencontre et mettre un terme aux souffrances des populations. L'espoir demeure.