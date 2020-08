Discussions avec Macron : Macky en dit très peu!

iGFM – (Dakar) – Le Chef de l’Etat Macky Sall est sorti de son déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Sur sur son compte officiel, il s’est voulu superficiel sur le contenu de leurs discussions.

Il s’est limité à faire publier ce texte: « J’ai eu un déjeuner de travail très convivial avec le Président Macron. Nous avons eu des échanges approfondis et positifs sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale. »

Pour rappel, plusieurs sujets brûlants étaient annoncés au menu de leurs discussions. Celle du franc Cfa, la problématique du troisième mandat qui risque d’installer la région dans l’instabilité et aussi le sentiment de rejet dont font l’objet les entreprises françaises au Sénégal.

Pour l’instant, rien n’a filtré sur ces questions.