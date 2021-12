vendredi 3 décembre 2021 • 163 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Palla Mbengue, le représentant des sociétés de transport, qui a pris part aux discussions entre les transporteurs et le gouvernement, a annoncé que l’Etat et les syndicats de transporteurs ont trouvé un accord.

«Pratiquement sur les 11 points les 8 sont déjà réglés. Les problèmes majeurs ce sont : celui de la gendarmerie et de la police. Il y a eu des résolutions, le reste on va travailler en commission. Mais on peut déclarer ouvertement que la mainlevée est déjà acquise. On est tombés d’accord.», a indiqué le membre du patronat.

Il ajoute : «Il y a un décret présidentiel et un accord ministériel. On va continuer à travailler dans les commissions pour que tout rentre dans l’ordre. Nous remercions Dieu, tout est rentré dans l’ordre.»

Gora Khouma et ses camarades syndicalistes quant à eux, n’ont pas fait de déclaration à leur sortie de la rencontre. Ils sont actuellement à la bourse du travail de la Cnts pour consulter la base. Leur décision sera rendue publique ensuite.