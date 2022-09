jeudi 8 septembre 2022 • 462 lectures • 0 commentaires

Un peu plus de 24 heures après le chavirement d’une pirogue dans le fleuve Doué, dans le département de Podor, les recherches pour retrouver Bassirou Ndiaye, n’ont toujours rien donné. Chez lui, à Guédiawaye, la famille sans espoir est toujours sous le choc de la disparition du magistrat. Pour eux, il n'y a plus d'espoir. Ils demandent aux autorités de redoubler d’efforts dans les recherches.

«Nous on sait qu’il est décédé …»



« Ça été une surprise générale. Il était allé présenter les condoléances, suite au décès d’une de nos tantes. Malheureusement la pirogue qui devait rallier le village a chaviré. C’est une nouvelle très brusque qui nous a réveillé et ça été extrêmement douloureux. Nous on sait qu’il est décédé. Depuis hier, on est en train de rechercher le corps, jusqu’à présent il n'y a rien. On espère avec les marins ça pourrait avancer parce que eux, ils ont le matériel adéquat pour ce genre de situation», indique Assirou Ndiaye, frère du disparu.



"C’est un père de famille qui nous a beaucoup soutenu…"



Son épouse, elle, est sous le choc : «C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris la nouvelle. C'est un père de famille qui nous a beaucoup soutenu qui aime ses enfants et qui fait tout pour eux»