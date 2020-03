Disparition de Soumaïla Cissé- Idrissa Seck formule des voeux pour qu’il soit retrouvé sain et sauf

iGFM – (Dakar) « Nous avons appris à travers un communiqué de son parti l’URD du Mali que notre frère et ami Soumaïla Cissé et sa délégation, en campagne électorale, sont portés disparus.

Face à cette épreuve, nous exprimons toute notre sympathie à sa famille, à son parti, et à l’ensemble du peuple malien et formulons des vœux ardents pour que lui et sa délégation soient retrouvés sains et saufs » indique un communiqué du président du Rewmi, Idrissa Seck, parvenu ce jeudi à IGFM.

« Nous ne doutons pas un seul instant que les autorités maliennes ainsi que l’ensemble des forces internationales présentes au Mali mettront tout en œuvre pour les retrouver le plus rapidement possible » espère-t-il.

IGFM