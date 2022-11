jeudi 24 novembre 2022 • 638 lectures • 0 commentaires

Au large du Cap manuel, un corps sans vie a été retrouvé hier, mercredi, dans l’après-midi. Précisément à l’endroit où ont été géolocalisés pour la dernière fois l’adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou.

D’après Libération, qui donne l’information dans sa parution du jour, La découverte macabre a été faite par un pêcheur. Et que la dépouille était en état de putréfaction.



Le journal de préciser que les gendarmes, chargés d’enquêter sur les deux disparitions, pensent qu’il s’agit du sergent Fulbert Sambou. L’autopsie, pratiquée hier, devrait révéler la vérité



Pour rappel la disparation des des deux hommes a été annoncée le Samedi dernier. Selon un communiqué du procureur de la République, leurs téléphones ont été localisés pour la dernière fois au niveau du Cap Manuel.



Et les enquêteurs ont retrouvé sur place leurs chaussures, des restes d’appât de crevettes et un filet de pêche tendu. Ce qui laisse supposer qu’ils se livraient à une partie de pêche.