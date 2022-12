vendredi 30 décembre 2022 • 73 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM (Dakar) Le footballeur brésilien est décédé jeudi 29 décembre à 82 ans. De son vivant, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a été l’unique vainqueur de trois Coupes du monde. Véritable légende de son sport, Pelé est celui qui a donné au "futebol" ses heures de gloire et lettres de noblesse. Retour sur les dates clés du roi.

- 23 octobre 1940 : naissance dans une famille pauvre à Tres Coraçoes, petite ville du Minas Gerais (sud-est) entourée de plantations de café.



- 1950 : date fatidique du "Maracanazo", la défaite du Brésil face à l'Uruguay privant le pays du "futebol" de son premier titre mondial. Pelé promet à son père qu'il remportera ce titre.



- 1958 : À 17 ans, il éclabousse la Coupe du monde organisée en Suède. La Seleçao remporte une étoile. Début de la gloire pour le "Roi".



- 1970 : tout premier Mondial de football retransmis à la télévision. Pelé devient une star internationale.



- 1995-1998 : il devient ministre des Sports, une première pour une personne de couleur au Brésil.



- 1999 : Elu Athlète du siècle par le Comité international olympique. Un an plus tard, la Fifa le désigne joueur du XXe siècle.



- 2014 : la Fifa lui remet un Ballon d'Or d'honneur, et le "Roi" écrase une larme. Jusqu'en 1995, la distinction individuelle suprême remise par le magazine France Football ne concernait que les joueurs européens.