lundi 15 novembre 2021 • 195 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Les habitants du quartier Lawol Tamba de la commune de Kédougou sont sous le choc. Le corps sans vie d'un petit garçon dénommé I.D. Sa- diakhou, âgé seulement de 2 ans, a été repêché dans un puits, samedi dernier vers 7H19mn par les éléments des sapeurs-pompiers et acheminé à la morgue du district sanitaire de Kédougou.

Le drame a eu lieu dans la demeure de la famille Sadiakhou aux alentours du Lycée Maciré Bâ. Une enquête est ouverte par les éléments du commissariat central de la localité pour élucider les causes du décès... En effet, un important dispositif de recherches avait été mis en place pour retrouver le môme porté disparu par sa famille depuis jeudi passé. Une déposition avait été faite au commissariat par la famille et plusieurs pistes envisagées par les limiers, chargés de l'enquête. Seulement, après deux jours de recherches infructueuses, entreprises par les membres de sa famille, c'est finalement samedi vers 7H qu'une dame qui puisait de l'eau dans ce puits sans margelle, sis dans la maison, a vu la dépouille de l'enfant qui flottait à la surface des eaux du puits. Elle alerte les membres de la famille et les voisins qui ont fait le vide autour de leurs concessions pour venir s'enquérir de la triste nouvelle.

L’Observateur