mercredi 21 octobre 2020

iGFM-(Dakar) Encore une Distinction pour le Groupe Futurs Médias et son Directeur Général, Birane Ndour. En effet, M. Ndour a remporté le prix du MEILLEUR MANAGER AFRICAIN DU SECTEUR DES MÉDIAS.

Le Directeur général du Groupe Futurs Médias (GFM), Birane Ndour, a été distingué meilleur manager africain du secteur des médias, remportant ainsi le prix Africain de developement (Padev), édition 2020.

L’importance du volume des activités du groupe Futurs Médias ainsi que sa remarquable innovation dans les programmes lui ont valu cette distinction, notent les organisateurs.

En effet, dans le but d’œuvrer à l’instauration d’une culture de travail, du mérite et de l’excellence comme valeurs cardinales de la société africaine, des organisations de la société civile de 12 pays africains ont créé en 2006 à Abidjan, le prix Africain de dévelopement (Padev).

Depuis, "cette distinction est décernée chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leurs secteurs d’activités respectifs, par leur qualité et leur impact, constituent des modèles de contribution au développement de leurs pays et, partant, de l’Afrique. Ce mérite est également reconnu à celles qui oeuvrent à la construction d’Etats africains démocratiques et de paix", notent les initiateurs de ce prix .