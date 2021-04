jeudi 22 avril 2021 • 1321 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) Dr Abdoulaye Bousso, rendu célèbre par la pandémie de la covid-19, quitte le ministère de la Santé.

A en croire le journal L’AS, dans sa parution de ce jeudi, il ne serait plus en odeur de sainteté auprès de son ministre Abdoulaye Diouf Sarr avec qui il aurait des divergences profondes.

Même si on confirme son départ pour convenances personnelles «parce qu’il est fatigué», un proche de Diouf dément formellement toute brouille entre lui et le ministre avec qui, d’ailleurs, il a des liens de parenté.

«C’est faux. Il s’entend très bien avec le ministre. Ils se vouent beaucoup de respect. Dr Bousso est encore au ministère, il a certes exprimé son désir de se reposer au ministre, mais rien n’est encore officiel».

La source déclare avoir tenté en vain de recueillir la version de Dr Bousso. Il faut cependant rappeler que le ministre de la Santé avait eu des divergences réelles avec Pr Seydi au début de la pandémie.