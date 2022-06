dimanche 12 juin 2022 • 843 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino a trouvé un accord avec le club de la capitale pour quitter ses fonctions d'entraîneur. La fin d'une aventure contrastée, dix-huit mois seulement après son arrivée.

Christophe Galtier, Zinedine Zidane, Rúben Amorim... Les candidats annoncés sur le banc du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine se multiplient ces dernières semaines. Une tendance confirmant un peu plus le départ inévitable de Mauricio Pochettino sur le banc du club parisien. Et selon les dernières informations de The Athletic, le divorce entre l'entraîneur argentin et la formation parisienne est désormais acté.



En effet, si RMC Sport affirmait, ce samedi, que la direction des Rouge et Bleu avait informé qu’il allait quitter ses fonctions au sein du club de la capitale, le média britannique, par la voix de son journaliste David Ornstein, va lui plus loin. Ainsi, à l'occasion d'une réunion effectuée avec la hiérarchie des champions de France en titre pour faire le bilan de l'exercice 2021-2022, l'Argentin et le PSG ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.



Mauricio Pochettino et le PSG ont trouvé un accord !



Une décision mutuelle qui met donc fin à une aventure de dix-huit mois relativement contrastée dans la capitale française. Couronné en Ligue 1, le natif de Murphy paye cependant le nouvel échec des Parisiens sur la scène européenne. Eliminé par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions malgré un effectif pléthorique et un dernier mercato estival XXL (Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Messi et Nuno Mendes ont été recrutés à un coût important pour renforcer l’équipe de Pochettino).



Critiqué pour le jeu proposé au PSG, l'ancien coach de Tottenham, de l’Espanyol et de Southampton va donc subir le même sort que ses prédécesseurs, à savoir Thomas Tuchel, Unai Emery, Laurent Blanc ou encore Carlo Ancelotti. Un triste sort qui ne devrait cependant pas remettre en cause sa capacité à rebondir dans les semaines à venir. Annoncé avec insistance sur le banc de Manchester United, finalement occupé par Erik ten Hag, Mauricio Pochettino reste un entraîneur désiré sur la scène mondiale. Nul doute qu'une nouvelle opportunité pourrait prochainement s'offrir à lui...



Footmercato