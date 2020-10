jeudi 1 octobre 2020 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ça a finalement été une tempête dans un verre d’eau. Les multiples convocations de l’administrateur de la page «Luttons contre l’indiscipline au Sénégal» par la police, suite à la publication de la fameuse photo du policier, avaient fini de faire crier à l’intimidation. L’affaire a été "classée sans suite". C'est du moins, ce qu'a annoncé le principal intéressé.

«Dj Malick a récupéré son téléphone à la division de lutte contre la cybercriminalité ce Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures 15 minutes. Le cas a été bouclé et classé sans suite, il n’y a aucune charge contre Dj Malick ou le groupe Lcis», indique Dj Malick. Il a tenu à remercier tous pour le soutien, notamment «Frapp France Dégage», le «Mouvement pour la solidarité et le développement», « Y’ en a marre » etc.

Pour rappel, c’est le 18 septembre dernier que l’administrateur de la page «luttons contre l’indiscipline au Sénégal (Lcs)» a reçu sa première convocation. Ce, suite à la publication de la photo d’un policier qui se penchait sur le coffre d’un scooter plein de billets de banque. Et depuis, il a fait l’objet de plusieurs convocations à la police.