« Djaayma Guerre Bi » de Jahman: Une rude bataille en vue

lundi 6 mars 2023 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’artiste Jahman lance l’opération « Fokhati » avec « Djaayma Guerre Bi ». Le nouveau clip fait fureur, le message est clair, « sécurisez vos couples ». Adja en mode soldat, met à terre ses adversaires et récupère son homme. Elle, qui est venue en dernière position, s’est battue corps et âme pour obtenir son objectif. En Amour, il faut du sacrifice pour arriver à ses fins. Mais une chose est sure, avec ce nouveau challenge, l’opération risque d’être fatale.

Publié par Mame Fama GUEYE editor