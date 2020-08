Djibril Diakhatè: « Tous les centres commerciaux créés par l’État ont fermé leurs portes »

iGFM-(Dakar) Le président du mouvement And Takhawou Sandaga, Djibril Diakhatè estime que les plus Grands projets de modernisation des marchés entrepris par le gouvernement n’ont donné les résultats escomptés. Il a affirmé dans l’émission infos du matin que tous les centres commerciaux créés par l’État ont, aujourd’hui, fermé leurs portes. Selon lui, les autorités doivent initier les acteurs dans la mise en ouvre de ce genre de projets. Il a également invités le gouvernement du Senagal à respecter les engagements prises avec les commerçants de sandaga qui jusque là, ont accepté et exécuté toutes les propositions de l’Etat.