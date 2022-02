samedi 12 février 2022 • 54 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La distribution de la prime spéciale de 50 millions de francs Cfa, offerte par le Chef de l'Etat aux membres de la délégation officielle du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a suscité une certaine polémique. Président de la ligue professionnelle et premier vice-président de la fédération sénégalaise de Football, Djibril Wade, qui a lui reçu les 50 millions de francs Cfa, s’est expliqué sur la question.

«C'est que c'est une première ce qui s'est passé. Pourtant, on n'avait rien gagné lors de la Coupe du monde, alors que les gens avaient reçu plus d'argent. Et pourtant, il n'y a pas eu de tollé. C'était la même chose pour la Coupe d'Afrique. Alors que le président de la République n’avait pas donné de primes, les gens ont reçu plus de 50 millions, Personne n'en a parlé. Je dirai ce que j'ai à dire en Comité exécutif, mardi, mais pas sur la place publique», a-t-il indiqué dans les colonnes de Les Echos.



Ayant, lui, reçu ses 50 millions de francs Cfa, M. Wade, qui est aussi le maire de la commune de Biscuterie, a expliqué comment il a utilisé la somme : «J'ai divisé les 50 millions en deux parties. J'ai donné les 10 millions aux femmes de Biscuiterie. J'ai donné 10 millions à NGB, à la jeunesse, Et en fin j'ai donné 5 millions aux Daaras de la commune. Maintenant pour les 25 millions restants, je compte voir comment aider les mosquées et autres.»