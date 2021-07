Docteur Dièye décerne un diplôme d'encouragement au Ministre de la santé

lundi 26 juillet 2021

iGFM - (Dakar) Sur tous les ministres que compte aujourd’hui le monde ,plus particulièrement l’Afrique , celui du Sénégal demeure parmi les soldats les plus dynamiques, résistants et endurants face à cet ennemi commun qui est la pandémie à COVID-19. Du début jusqu’à ce jour, il a géré 56573 cas sans faillite ni panique .

Dans l’idéal celui-ci montre encorde une fois son courage et son amour à la patrie. Malgré ,aucun système n’est parfait , aussi aucune méthode n’a réussi à régler la situation en définitive , mais sa rigueur dans les hôpitaux et dans la sensibilisation est toujours au rendez-vous, juste pour dire qu'il a œuvré toujours pour une conquête persévérante et lucide de l'équilibre des populations avec ce qui les entourent. À cela vient greffer l’expérience, l’expertise et le professionnalisme du corps médical.



Tous nos encouragements monsieur ABDOULAYE DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l'Action Sociale et toute l’équipe médicale.



Soyons forts, continuons à faire face en respectant les gestes barrières et allons nous vacciné.



Je peux pas terminer sans dire aussi mention spéciale à sa famille pour leur niveau de compréhension, ensemble le travail continue...



Dr Cheikh Saliou DIEYE

Harouna Fall