Docteur Elhadji Mamadou Ndiaye: « Nous faisons face à une nouvelle vague de contamination »

iGFM-(Dakar) Tous les indicateurs sont au rouge. Le nombre de cas de contamination, le pourcentage de tests positifs et le taux d’hospitalisation, notamment en réanimation, s’inscrivent tous en hausse continue, depuis quelques jours. Le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, le Docteur, Elhadji Mamadou Ndiaye assimile cette situation comme une nouvelle vague de contamination qui frappe notre pays.

« Nous pensons que nous faisons face à une nouvelle vague avec l’augmentation du nombre de nouveaux cas et des cas communautaires. C’est très difficile d’expliquer, en matière d’épidémie à la lecture d’un seul paramètre. Mais nous pensons que l’effet tabaski y a contribué. Les gens ont voyagé avant la tabaski, pendant et après la Tabaski. Expliqué la haute drastique des cas communautaires depuis quelques jours. Il y’a également l’ouverture des frontières et l’allègement des mesures barrières qu’il faut également prendre en compte. », a-t-il expliqué dans l’émisson grand jury de la Rfm.