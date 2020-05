Docteur Pape Moussa Thior: « L’Etat d’urgence et les mesures restrictives ont créé un drame sous terrain au Sénégal »

iGFM-(Dakar) L’expert en santé publique, le Docteur Moussa Thior plaide pour la levée de l’Etat d’urgence avant la date du juin fixée pour sa fin. L’ancien coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme déclare que les mesures de restrictions prises par le chef de l’Etat ne se justifient pas. Il soutient même que l’Etat d’urgence et les mesures restrictives qui l’accompagnent ont créé un drame sous terrain dans notre pays.

«J’estime qu’on peut permettre au gens de circuler entre les régions. Dakar a la particularité de concentrer l’essentiel des structures de santé du pays. Les malades qui sont pris en charges dans les centres anticancéreux et les centres chirurgicaux ne viennent pas de Dakar. Ils viennent e Matam, de podor, de ziguinchor etc. Et pour venir à un rendez-vous médical, ils rencontrent des difficultés parce que les transports publics ne marchent pas. On est train de vivre un drame sous terrain causé par ces mesures. Pourquoi continuer a faire l’Etat d’urgence ? », a plaidé Docteur Thior dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Il a également expliqué la décision de confiner les populations n’a pas donné de résultats probants. « Tout le monde sait que le confinement ne sert à rien. La preuve, on a dé-confiné. Cela n’a pas permis de rompre la chaîne de transmission. Au bout de 2 mois, ils se sont rendu compte qu’ils n’arriveront jamais à rompre la contamination avec le confinement. Le confinement est juste un élément qui vient s’ajouter à l’armada pour lutter contre le covid-19.

Par ailleurs, l’expert en santé publique reconnait la complexité de la lutte contre le covid-19 et salue la gestion de la crise par l’Etat du Sénégal.