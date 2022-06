mardi 7 juin 2022 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Découvrez Doctor Strange In The Multiverse Of madness, le nouveau film Marvel studios, depuis le 6 mai dans les salles de cinéma à Dakar.

Distribué par les films 26, Doctor Strange in the multiverse of madness est sorti exclusivement au cinéma au mois de mai passé dans la salle canal olympia téranga (55 avenue du président Lamine Gueye, à côté du grand théâtre, plateau Dakar) et au complexe cinématographique Ousmane Sembène (à côté de Magic Land, boulevard martin Luther king, corniche Ouest Dakar).

Synopsis

Dans ce nouveau film Marvel studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Le film est réalisé par Sam Raimi, et produit par Kevin Feige. Louis d’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont les producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron. Le film du 2h07, et un genre d’action et super-héros.