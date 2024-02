lundi 19 février 2024 • 864 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) De son vrai nom Dominique Thioune, a choisi d'orthographier son nom d’artiste Dominik Bon sang ne saurait mentir stipule l'adage. Cet artiste polyvalent est la preuve vivante de la véracité de cette assertion. Petit fils du célèbre tambour-major Mame Less Thioune, il est né dans une famille d'artistes.

Sa grand-mère est la célèbre Oumou Séne que la star planétaire Youssou Ndour a immortalisé sous le nom de « Miss Karaté ». Cette dernière qui fut partie des premières pensionnaires du ballet national la Linguère a écrit l'une des plus belles pages de la danse sénégalaise. Le père de notre jeune artiste a été pendant de longues années le percussionniste attitré de la diva Coumba Gawlo. Être né au sein d'une telle famille a inéluctablement orienté le jeune Dominik vers la voie artistique. Autant dire qu'il a chopé le virus de l'art dès le berceau.

Ce qui a fait qu'il a été attiré par la danse dès son plus jeune âge. Il a commencé très jeune, à fréquenter les ballets. Histoire d'apprendre les rudiments du métier et de se perfectionner en dehors du giron familial. Au sein de ces différentes entités il a peaufiné ses aptitudes de danseur et percussionniste. Au cours de ces longues années de mise à l’épreuve, il a eu à participer à la célèbre émission « Oscar des vacances » mais aussi à effectuer quelques tournées en Afrique et aussi dans le reste du monde. Ces pérégrinations artistiques lui ont permis de prendre part à deux grands bals de Youssou Ndour au niveau de la mythique salle de Bercy, à Paris. Ce qui sonne comme une consécration pour le jeune Dominik. Par la suite et se sentant assez armé pour faire valoir ses nombreux talents, il décide de s'établir en France. Sur place, il franchit un nouveau palier et travaille pour des comédies musicales comme « Black légion » en qualité de chorégraphe et chanteur. Une occasion qui lui a permis de faire des prestations au niveau de toutes les salles Zénith de France .Cette incursion dans ce milieu assez fermé lui a permis de prendre conscience de la nécessité de suivre une formation de chanteur. Il a donc décidé de se donner les moyens de ses ambitions en suivant des cours de chant durant deux années.

C'est à la suite de cette longue période d'apprentissage et d'hibernation qu'il a décidé de se lancer dans une carrière solo en qualité de chanteur. Cet auteur compositeur interprète ne se fixe pas de limites et ne se laisse pas cantonner dans un genre musical. Dominik qui a décidé de franchir un nouveau palier a voulu sortir un album. Bien qu'ayant commencé le travail en France il a senti le besoin de venir s'abreuver à la source de ses origines en enregistrant le reste au Sénégal. Pour ce faire, il a pu bénéficier des conseils éclairés de Vieux Sall.

Le chanteur et auteur compositeur a été d'un grand apport pour le travail accompli à Dakar. Voulant mettre tous les atouts de son côté, Dominik a pris l'attache de grands musiciens sénégalais. Ainsi il a pu travailler avec des sommités comme Papis Ndiaye le chef d'orchestre du Raam Daan, Ibou Mbaye, Paul Fogo, Gino, Baboulaye Cissokho, Jules Diop, Fatou Diop Goundo Cissokho Alain Oyono, Cheikh Anta Ndiaye Babacar Seck etc. L'album comprend huit titres et il est intitulé « Geuneul sa Yoon ». Histoire d'inviter les uns et les autres à faire preuve de persévérance et de résilience. Car selon Dominik il faut toujours avoir foi en ses capacités et ne jamais baisser les bras. Le jeune artiste polyvalent a voulu ratisser large en surfant sur les différents genres musicaux. Il parle de World music en qualifiant le contenu de son album car il a dû valser entre coupé décalé, afro, mbalalh, acoustique et balades tout au long des huit morceaux de cet Opus Dominik qui aspire à se faire connaître du grand public sénégalais, a décidé de lancer ce ballon de sonde pour réussir son pari. En sortant cet album assez éclectique, il compte bien parvenir à ses fins car le résultat final est assez probant.

