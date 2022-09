mercredi 21 septembre 2022 • 200 lectures • 0 commentaires

La procureure générale, Letitia James, estime que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, s’est rendue coupable de fraude fiscale en sous-évaluant la valeur de certains de ses biens afin d’obtenir des réductions d’impôt.

C’est un réquisitoire sans concession contre Donald Trump et ses enfants qu’a prononcé la procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, mercredi 21 septembre, après avoir mené une enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization.



Lors d’une conférence de presse, Mme James a annoncé des poursuites au civil auprès d’un tribunal de Manhattan contre l’ancien président et ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump. « Nous intentons une action en justice contre Donald Trump pour avoir violé la loi (…) afin de générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise », a déclaré la procureure à l’issue d’une enquête de plus de trois ans et un mois après l’audition de l’ancien président républicain par ses services à New York.



Elle a précisé qu’elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l’Etat de New York et des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump, Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump. « Les démocrates poursuivent leurs opposants politiques ! », a rapidement réagi la porte-parole de Donald Trump, Liz Harrington, sur Truth Social, le réseau social d’ultradroite lancé par Donald Trump en février.



Témoignage de son ancien avocat



L’enquête au civil contre le groupe familial Trump Organization avait été ouverte à la suite du témoignage explosif en mars 2019 au Congrès, à Washington, de Michael Cohen, l’un des anciens avocats personnels de Donald Trump. Selon Mme James, les investigations ont permis de fournir la preuve que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, s’est rendue coupable de fraude fiscale en sous-évaluant la valeur de certains de ses biens afin d’obtenir des réductions d’impôt.



Ces poursuites s’ajoutent à plusieurs enquêtes déjà en cours visant Donald Trump, dont l’une sur ses archives présidentielles qui a entraîné une spectaculaire perquisition du FBI, le 8 août, dans sa résidence Mar-a-Lago, en Floride. L’ancien président nie toute malversation et dénonce une « chasse aux sorcières ». La Trump Organization juge infondées les accusations de la procureure, qui est démocrate.

Le milliardaire, qui envisage ouvertement de se représenter à la présidentielle de 2024, est aussi visé par des enquêtes sur ses efforts pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 perdue contre Joe Biden et sur son rôle dans l’assaut de ses partisans contre le Capitole, le 6 janvier 2021. Il n’est pour l’instant poursuivi pénalement dans aucune de ces autres affaires.



