Donald Trump lance un ultimatum de 30 jours à l’OMS

L’OMS promet une évaluation indépendante

Donald Trump avait annoncé mi-avril avoir demandé à son administration de cesser de financer l’OMS, lui reprochant d’avoir « failli à ses devoirs essentiels » dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Cette décision a provoqué un concert de désapprobation.

Le chef de la Maison Blanche a accusé l’agence onusienne d’avoir encouragé la « désinformation » chinoise au sujet du virus, ce qui aurait conduit à une crise sanitaire plus importante.

Donald Trump avait lancé un peu plus tôt lundi : « Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale de la santé », et « ils sont une marionnette de la Chine ».

Lundi également, lors de l’assemblée mondiale de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus a réaffirmé qu’elle avait sonné l’alarme « rapidement » et « souvent », et qu’il lancerait une enquête « indépendante » sur la réponse à la pandémie de l’agence onusienne et de ses États membres « le plus tôt possible au moment approprié ».

Auteur : France24