lundi 28 septembre 2020 • 54 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM (Dakar) À la veille de son premier duel télévisé face à son rival Joe Biden, Donald Trump est rattrapé par des révélations explosives sur ses impôts. D'après le New York Times, le président américain, connu pour sa fortune, n'a payé que 750 dollars d'impôts l'année de son élection et la suivante.

Des révélations du New York Times (NYT) sur les déclarations fiscales que Donald Trump s'est toujours refusé à dévoiler ont fait irruption, dimanche 27 septembre, dans la course à la Maison Blanche.

Le quotidien américain a publié une enquête, après s'être procuré les données fiscales "sur plus de vingt ans" concernant l'ex-magnat de l'immobilier "et les centaines de sociétés qui composent son groupe" non coté.

"Donald J. Trump a payé 750 dollars d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il a remporté la présidence", en 2016, et autant "sa première année à la Maison Blanche", en 2017, écrit le journal.