jeudi 9 décembre 2021

C’est encore au micro des médias étranges que le chef de l’Etat a préféré évoquer les questions qui font débat ici au Sénégal. En, effet, dans un entretien accordé à Rfi, Macky Sall s’est exprimé sur les évènements de mars, l’affaire Sonko et Adji Sarr, les cas Karim Wade et Khalifa Sall. Ci dessous quelques extraits.

Les cas Karim Wade et Khalifa Sall



"Le débat s’est posé au Sénégal aussi. Est-ce que c’est une amnistie ou une sorte de réhabilitation je ne sais pas trop. Moi je ne suis pas opposé, dans le cadre d’un dialogue, qu’on trouve une solution. Mais qui respecte le droit et la loi. Oui j’y suis favorable, je l’ai déjà dit au cadre unitaire de l’Islalm au Sénégal qui intervient beaucoup pour pacifier le milieu politique. Non je ne suis pas opposé à l’esprit, mais il faut trouver la bonne formule."



"Il y a un dossier pendant

en Justice et ce dossier sera traité."



"Ces émeutes ont entrainé, malheureusement, 14 décès. De jeunes gens. Il y a un dossier pendant en Justice et ce dossier sera traité.



La commission d’enquête dès lors que nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l’enquête nationale se fasse et que ses conclusions soient connues. Là-dessus c’est à la justice de trancher. Moi je n’ai plus rien à dire sur cela.



Ce que je peux vous dire par contre, c’est que ce qui s’est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. On ne peut plus laisser les gens, sous quelques prétextes que ce soit, mettre à feu et à sans les biens publics comme privés, comme ça de façon volontaire."