Sénégal-Guinée Bissau : Les Djurtus attendus à Diass, le 09 novembre

iGFM (Dakar) L'équipe de la Guinée Bissau est attendue, au Sénégal, le lundi 09 novembre prochain pour le compte des matchs aller et retour (3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2022) prévus respectivement les 11 et 15 de ce mois, à Thiès et à Bissau, nous apprend Record.

Selon le journal spécialisé, il n’y aura pas de rassemblement préalable au déplacement des hommes de Baciro Cande au Sénégal. Pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2022 contre le Sénégal, les 27 joueurs appelés par le sélectionneur national de la Guinée Bissau, exclusivement des expatriés, rallieront directement l’aéroport Blaise Diagne de Diass à partir de leurs clubs respectifs.

Record ajoute que le prochain adversaire des Lions devrait loger à la station balnéaire de Saly.

Pour rappel, le Sénégal est leader de son groupe avec deux victoires en autant de sorties. Quant aux Djurtus, ils sont 3es avec 3 points.







