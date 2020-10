mercredi 28 octobre 2020 • 210 lectures • 0 commentaires

Sénégal-Guinée Bissau : tout sur la liste, les tests covid-19, l'arrivée des joueurs...

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal vont affronter la Guinée Bissau pour la double confrontation, les 11 et 15 novembre, au stade Lat Dior de Thiès et au stade du 24 septembre de Bissau, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Découvrez les détails du planning des Lions.

2 ou 3 nov, conférence de presse pour la liste

-Arrivées joueurs les 8, 9 et 10

-Tests prévus le 10 et le 13

-Arrivée des Arbitres gabonnais le 09 novembre à 14h40

-Réunion avec L'ANPS pour les accréditations, 80 accréditations prévues

-Vol spécial pour Bissau

Départ le 14 à 10h30

-Retour le 15 après le match à 20h 30, arrivee à 21h30

