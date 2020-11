lundi 9 novembre 2020 • 72 lectures • 0 commentaires

Double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau : Habib Diallo vise les six points

iGFM (Dakar) L'attaquant sénégalais, Habib Diallo vise les six points lors de la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Il s'est exprimé sur FSF TV.

