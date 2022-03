jeudi 3 mars 2022 • 294 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Basketball Africa League (BAL) a annoncé, ce jeudi, la création du nouveau programme « BAL Elevate », qui permettra à des espoirs de la NBA Academy Africa de rejoindre l’une des 12 équipes de la BAL lors de la saison 2022 de la ligue qui débutera le samedi 5 mars.

Le programme inaugural BAL Elevate mettra en vedette 12 espoirs de six pays africains qui fréquentent actuellement la NBA Academy Africa, un centre d’entraînement de basket-ball d’élite à Saly, au Sénégal, qui forme les meilleurs espoirs de toute l’Afrique. Le programme offrira à la prochaine génération d’espoirs africains la possibilité de participer à la nouvelle ligue professionnelle, de montrer leur talent sur la scène mondiale et d’aider leurs équipes respectives à disputer la compétition du championnat de la BAL en 2022.



Les 12 équipes de la BAL, avec notamment le champion en titre, Zamalek (Égypte), ont été divisées en deux conférences : la conférence du Sahara et la conférence du Nil. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matchs au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. La phase du groupe de la conférence du Sahara se déroulera à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, tandis que la phase du groupe de la conférence du Nil se déroulera au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire du 9 au 19 avril. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les éliminatoires de la BAL, qui comprendront un tournoi avec élimination directe et des finales à la Kigali Arena du 21 au 28 mai.



Lors de l’ouverture de la saison, le Dakar Université Club (DUC) du Sénégal affrontera le Seydou Legacy Athlétique Club (SLAC) de Guinée à 17h30 (GMT) lors du premier des 38 matchs qui se dérouleront dans trois villes au cours des trois prochains mois. Ce sera ce samedi 5 mars 2022.

