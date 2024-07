jeudi 27 juin 2024 • 2357 lectures • 8 commentaires

Politique 6 jours Taille

Thierno Alassane n’est pas resté muet sur le débat suscité par le groupe parlementaire du camp présidentiel. Hier mercredi, les députés de Yewwi Askan Wi ont évoqué une «fraude» du règlement intérieur de l’Assemblée pour déclarer l'impossibilité d'une tenue de la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko.

L’argument servi hier mercredi par les députés de Yewwi Askan Wi ne convainc par Thierno Alassane Sall. En effet, le député et leader de la République des Valeurs évoque l’article 55 de notre Constitution qui dispose qu’«après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale». Pour lui, ce texte est bien clair.



«Cette obligation constitutionnelle n'a pas besoin d'être enserrée dans des délais. Le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale avant que le Gouvernement ne pose des actes dans le sens de l'exécution d'un quelconque programme et il va sans dire c'est déjà le cas», dit-il.



Pour lui, invoquer le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour se dérober à une disposition constitutionnelle, «n’est franchement pas le chemin de la rupture.» Pour M. Sall, le nouveau régime est, d’abord, attendu dans le respect scrupuleux de la Constitution et la reconstruction des institutions abîmées.