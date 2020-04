Dr Amadou Sall (Institut Pasteur): «Un dépistage massif ne se justifie pas au Sénégal»

iGFM – (Dakar) Le Dr Amadou Sall, Directeur de l’institut Pasteur, dont la structure effectue une bonne partie des tests covid-19 au Sénégal, a expliqué que depuis l’apparition du premier cas suspect chez nous, le 26 février dernier, 1738 échantillons ont été testés. Ce qui a permis l’identification des 195 cas confirmés. Et donc, indique-t-il, en moyenne, depuis le début de l’épidémie au Sénégal, il y a eu 53 échantillons testés par jour avec un minimum d’un cas par jour et un maximum de 211 personnes testées par jour. «Les capacités sont de 500 tests par jour à l’institut Pasteur avec très prochainement une montée à 1000 tests par jour», a-t-il renseigné.

Le Pr Sall a aussi tenu à répondre à ceux qui disent que tous les sénégalais doivent être testés: «Il ne se justifie pas aujourd’hui un dépistage massif, qui présente des risques importants, compte tenu des capacités et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas. C’est pourquoi, jusqu’à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne considérée comme cas suspect est prélevée et son échantillon transmis pour test. Chaque contact considéré comme contact à risque va être prélevé et testé. Sinon, ce sont les malades qui sont hospitalisés qui sont testés. C’est la stratégie qui correspond à notre situation qui, jusqu’à présent, nous permet de maîtriser l’épidémie », a-t-il précisé lors du point me mensuel de ce jeudi.

Youssouf SANE