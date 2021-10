dimanche 31 octobre 2021 • 216 lectures • 1 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM - C’est bien le slogan qui accompagne l’effigie du Dr Annette que portent avec fierté les membres et sympathisants de son Mouvement Casamance émergente, je m’engage, membre de la Coalition BBY. Cet espoir, elle le porte bien par son leadership mais également par son charisme. Son calme légendaire et sa grande sérénité cachent un caractère bien trempé et modéré qui marque sa forte personnalité et suscite de la sympathie.

Son engagement pour les nobles causes des populations et particulièrement pour celles des femmes pour lesquelles elle ne se lasse de porter au plus haut niveau le plaidoyer, n’est plus à démontrer. Il suffit pour cela d’interroger les Groupements de femmes de la Casamance et particulièrement celles de Marsassoum bénéficiaires de colossaux appuis pour leur épanouissement socioéconomique et entrepreneurial. Elle est infatigable ! Résolument engagée dans l'ultime marche pour le développement de Marsassoum, de Sédhiou, de la Casamance, du Sénégal. Pétrie de compétences, moulée dans une foi inébranlable en Dieu, Dr Annette est une " baraka" - une bénédiction pour un Sédhiou fort et prospère. Elle veut que les choses bougent et que l’espoir d’une vie meilleure soit pour aujourd’hui et pas pour demain ! Avec elle le changement est imminent dans une synergie d'actions de l'ensemble des fils et filles de la région naturelle de la verte Casamance.

PUBLICITÉ

Son engagement auprès du Président de la République est sans équivoque mais sans calcul. C’est certainement pour cette raison que le Président de la République a pris la décision d’en faire la tête de liste de la coalition BBY dans le département de SEDHIOU. Ses qualités humaines exceptionnelles font d’elle un fervent défenseur du consensus, de l’esprit d’ouverture et de la tolérance. Tout compte fait on peut dire sans risque de se tromper que c’est la personne qu’il faut à la place qu’il faut. Le Conseil départemental est investi d'une mission de service public et a besoin à sa tête d'une personne compétente, visionnaire et travailleuse capable de traduire en acte concret le rêve des populations de Sédhiou en réalité : bonne gouvernance, éducation et formation de qualité, accès à une santé, emploi des jeunes, autonomisation progressive des femmes etc...

PUBLICITÉ

Ce n’est peut-être pas l’avis des militants et sympathisants de son mouvement qui aurait bien aimé voir leur « chère Tata Annette » à la mairie de Marsassoum cela se comprend aisément, elle a en effet créé autour d’elle un lien affectif fort avec les populations de tout âge confondu ce qui lui valu ce surnom de " Tata Annette". Elle cristalise l'espoir du changement à Marsassoum et dans le Diassing.

Toutefois ceux qui l’ont pratiqué savent que c’est une femme de loyauté qui garde enfouie en elle l'amour de Marsassoum, fidèle à ses convictions, une femme d’expérience et de générosité, mais modeste dans la démarche qui sait là où elle pose les pieds et qui a un sens élevé de la patrie et de la République.

À coup sûr son premier soutien sera celui des femmes qui s’enorgueillissent d’avoir la première femme PCD en Casamance elle saura sans aucun doute tenir la dragée haute et renforcer le plaidoyer en faveur de la promotion du leadership des femmes et des jeunes. Elle a le potentiel, le courage, la vision, les compétences de sortir Sédhiou de sa chronique pauvreté si bien sûr nous fils et filles de la région acceptions de jouer notre partition pour l'encadrer et la protéger contre les fossoyeurs du mal.

Notre combat ultime pour le développement commence par notre engagement résolu à préserver cette bonne et intelligente " dame de l'émergence ", cette lionne du pakao pour l'épanouissement socioéconomique de notre région naturelle, de notre département et de nos terroirs !

Doudou NDAW

Militant CEJEM/BBY

SG BALAFON