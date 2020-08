Dr Bousso révèle: « Nous avons beaucoup de refus de Vip, de personnalités… »

iGFM – (Dakar) Nombreux sont les malades de la covid-19 qui refusent d’être pris en charge dans les centres de traitement. Selon le Dr Abdoulaye Bousso, parmi eux, beaucoup sont des personnalités publiques. Des VIP comme il l’a souligné.

« Nous avons beaucoup de refus et ces refus nous devons les prendre en charge. Nous avons dans les domiciles des personnes avec des comorbidités et qui ne devraient pas y être. Mais il s’agit de VIP, de personnalités, et aujourd’hui, c’est un accent très très important qui doit être mis sur la prise en charge à domicile principalement à Dakar », a déclaré Directeur du COUS, dont les propos sont rapportés par le ministère de la Santé.

Mamadou Diarra Beye, Directeur Samu, d’emboucher la même trompette: « On a eu des patients qui ont été testés positifs, qui ont présentés des comorbidités et qui ont refusés systématiquement d’aller dans des centres de traitement et dont le cas s’est aggravés par la suite. Il y en a même qui ont malheureusement perdu la vie, conséquence du délai très tardif de recours aux structures de santé. »