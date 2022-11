mardi 15 novembre 2022 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "La formation est extrêmement importante pour la ressource humaine. Surtout sur un domaine particulier qui est l’anthropologie. C’est un réceptacle d’expériences communes de plusieurs pays pour voir comment on peut développer des ressources dans la réponse aux épidémies » a déclaré lundi à Dakar Dr Karim Diop, secrétaire général du Centre régional de recherche de la prise en charge clinique de Fann (CRCF).

A l’en croire, pendant la pandémie de Covid-19, il a été, à un moment donné, proposé une stratégie basée sur la vaccination. Aujourd’hui encore, des personnes ne sont pas vaccinées. Les anthropologues vont trouver des réponses à cette réticence. Ils ont la capacité d’identifier les éléments qui sont à l’origine du refus et de proposer des solutions ».

"Gouverner, c’est prévoir. C’est important de prendre les devants, dit-il. Il faut donc capitaliser les expériences des différentes épidémies pour se préparer à la riposte. Pour ce faire, il faut travailler à réfléchir sur des éléments de compréhension de la réponse aux épidémies", selon le docteur Khoudia Sow, médecin et anthropologue chercheur au niveau du Centre régional de recherche de la prise en charge clinique de Fann (CRCF).



Des déclarations faites en marge d'un atelier international de Formation de formateurs en Anthropologie des épidémies émergentes. Les 27 participants à cet atelier sont des chercheurs, enseignants chercheurs et jeunes chercheurs venant de sept pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Bénin, France) et des universités de Dakar, du Siné Saloum, de Bambey et de Ziguinchor.