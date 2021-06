mardi 1 juin 2021 • 11 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Le système éducatif sénégalais produit de moins en moins d’élèves scientifiques, en tout cas d’étudiants scientifiques» a déclaré, lundi dernier, le Pdg de Bem lors du lancement de Bem school of technology.

Dr Diop convoque des chiffres relatifs au nombre d’élèves pour passer le Bacca­lauréat au Sénégal. «Les chiffres sont là. Je rappelais tout à l’heure qu’on va avoir 157 mille élèves qui se présentent au Bac, un peu plus de 126 mille sont dans les séries littéraires. Il faut rappeler qu’un peu plus de 500 parmi eux sont dans une série S1. Tout cela montre à suffisance que la ressource scientifique est une ressource rare dans nos espaces», souligne le Pdg de Bem.

Pour Dr Diop : «L’enseignement en Sciences et Technologies est quasi inexistant dans notre pays et dans la sous-région. Nous sommes venus compléter ce vide-là», argumente M. Diop avant d’attirer l’attention sur le fait que «le temps du monde c’est le temps du digital, celui du numérique».

Pour sa part, Thierry Occre, directeur Junia, une école d’ingénieurs en France, de reconnaître qu’«on vit des périodes de transition fulgurante. On voit bien la pénétration des technologies, la modification des chaînes de valeurs dans toute l’industrie».

Ce nouveau programme d’enseignement constitue une plus-value pour le Sénégal à travers la formation de «ses dirigeants, ses techniciens supérieurs à industrialiser le pays, à préparer ce basculement, cette modernisation» dans un contexte où il se dit que le Sénégal deviendra un pays producteur de pétrole en 2022.

Mme Anne-Catherine Gui­tard, déléguée au Dévelop­pe­ment et à la transformation et directrice du Développement de Junia, partenaire du programme, d'ajouter: c’est «une conviction que l’Afrique va pousser la croissance du monde». Indiquant que les entreprises sénégalaises ont besoin de cette transformation, «qu’elle soit digitale, industrielle ou humaine».

Pour rappel, Bem school of technology est un nouveau programme d’enseignement qui intègre l’informatique, les technologies numériques, le Bâtiment et les travaux publics (Btp) et les énergies.