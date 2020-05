Dr Raoult hausse le ton: «Il y a manipulation ou données faussées»

iGFM – (Dakar) Le Pr Didier Raoult répond. En effet, l’étude de la revue scientifique « The Lancet », avait conclu que l’utilisation de l’hydroxichloroquine pourrait être dangereuse pour les malades atteints de Covid-19. Selon ses auteurs, parmi les patients qui ont choisi l’hydroxychloroquine (utilisée seule ou avec une autre molécule), le taux de mortalité est plus élevé. Pour le Directeur de l’IHU Méditerranée Infection, il y a soit manipulation soit les données utilisées dans l’étude sont faussées.

«Concernant l’article du Lancet : il n’est pas possible qu’il y ait une telle homogénéité entre des patients de 5 continents différents. Il y a manipulation préalable, non mentionnée dans le matériel et méthodes, ou ces données sont faussées », a-t-il tonné via sa page Twitter.

Pour rappel, suite aux conclusions de l’étude, le groupe solidarité, qui représente le 10 des pays participants à l’essai sur la chloroquine, a décidé de procéder à une évaluation critique de toutes les données factuelles disponibles au niveau mondial. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé a indiqué que ledit groupe décidé de la suspension de ces essai.

Youssouf SANE