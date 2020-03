Dr Safiétou Thiam : « Il faut s’inquiéter »

iGFM-(Dakar) Docteur Safiétou Thiam, spécialiste des maladies infectieuses juge inquiétante la situation du Coronavirus au Sénégal, surtout avec les contaminations communautaires. La secrétaire exécutive du comité nationale de lutte contre le Sida précise que le confinement pourrait être une solution dans de pareilles situations.

« Il faut s’inquiéter, et cela depuis le début. On parle de contamination communautaire, mais cette épidémie et c’était prévisible. Les premiers cas étaient importés, mais ils sont restés dans la communauté. Pour rappel, le premier cas importé a transmis le virus à sa famille qui l’a en retour transmis à sa communauté. On devait parlé de cas communautaire depuis le cas n°5. Parce qu’à partir de ce cas le Sénégal a enregistré 20 autres cas. », a expliqué l’ancienne ministre de la santé.

Par ailleurs, elle s’interroge sur le modèle de confinement que les autorités devraient adopter pour endiguer l’épidémie. « Maintenant, le plus important est l’anticipation et savoir que le confinement est la solution qui s’impose. seulement il faut voir si au Sénégal, un confinement total est possible. Est ce que peut confiner tout le pays, si on sait que les gens se débrouille au jour le jour pour trouver à manger. il y’a beaucoup de question qu’il faut se poser. « , dit-elle.