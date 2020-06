Dr Thior se signale encore: « Ce ne sont pas les jeunes qui contaminent les personnes vulnérables… »

iGFM – (Dakar) Le Dr Thior se signale à nouveau. Celui qui avait suggéré à ce qu’on laisse le virus circuler, s’est exprimé suite à l’adresse à la nation du président de la république. Il a déclaré, sur le plateau de la Tfm, que l’explosion tant craint, n’aura pas lieu au Sénégal.

«Les contextes asiatiques, européens et africains ne sont pas les mêmes. Nous avons de l’or : la jeunesse de notre population. Elle est fondamentale contre cette épidémie de la covid-19. Les jeunes peuvent contracter la maladie, développer des anticorps et protéger les personnes vulnérables. Ce que certaines ne veulent pas entendre(…) Ce ne sont pas eux qui les contaminent. C’est un trésor que nous avons là», a déclaré l’expert en santé publique.

De plus, M. Thior estime que la maladie ne peut pas évoluer ici, comme elle évolue sous les autres contrées. Et l’explosion des cas tant crainte, n’aura pas lieu:«Je ne crois pas qu’il y aura cette explosion de la maladie qu’on craint tant », a-t-il martelé. Et si certains pensent que le nombre de cas confirmés a augmenté, l’ancien coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme souligne que ce sont juste le nombre de test qui a augmenté.

«Auparavant nous testions 100 et nous avions cas positifs. Aujourd’hui nous testons 1000 pour avoir cent cas. Aujourd’hui si nous testions 10 000 on aurait 1000 positifs. Si nous avions testé 100 000 on aurait 10 000. Les chiffres bruts qu’on nous donne chaque jour, ca n’a pas d’importance dans l’épidémiologie. Le taux de positivité, depuis mars, se situe entre 7% et 12%. Le jour où le taux de positivité se situera à 25% ou 35% là on aura vraiment une augmentation des cas (…)», dit-il.