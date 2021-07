vendredi 16 juillet 2021 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est un véritable drame qui s’est produit au lycée sénégalais de Banjul. 4 élèves y ont perdu la vie par noyade.

Au Lycée sénégalais de Banjul 4 élèves ont perdu la vie par noyade. Il s’agit de deux filles et de 2 garçons. Tous de la même classe de 4èmle. Un drame véritable.



«Quand ils avaient fini leur cours hier à 9H 30, ils sont partis à la plage sans le consentement des parents et de l’administration de l’école. Ce qui s’est passé se passât. Il y a eu 4 noyades. Ils sont tous morts», explique Thierno Bâ président de l’association des parents d’élèves .



Actuellement, seuls deux corps ont été retrouvés. Ceux d’une collégienne sénégalaise et d’un élève d’origine togolaise, informe la Rfm. La dépouille de la première a été acheminée a Touba pour inhumation. «Nous sommes tous sous le choc. Les parents d’élèves, le Directeur, toute la communauté éducative est sous le choc», déclare M. Bâ.