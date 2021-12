Drame à Yeumbeul : « Ce que la "niarel" de 40 ans à fait à son époux de 70 ans… »

lundi 13 décembre 2021 • 384 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

PUBLICITÉ

Encore une tragédie conjugale dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Yeumbeul Nord. Une chaude empoignade a eu lieu entre l'époux de 70 ans Adama ND et sa seconde épouse de 40 ans Amy Th et le drame n'a pu être évité. « La "niarel" a eu le reflexe malheureux de s'agripper aux parties génitales de son époux de 70 ans. Il n'a pu s'empêtrer de ce piège qui va lui coûter la vie » informe le quotidien les « les Echos » dans sa parution du jour.

Le journal d’indiquer que « l'origine de la bataille portait sur une dispute autour de la lampe et du poste de téléviseur car l’épouse tarde à éteindre la lumière et le poste de téléviseur dans la chambre, le vieillard l’engueule et le tabasse, et la dame s’agrippe sur les parties intimes et le mord à la poitrine. Les conjoints, séparés le septuagénaire pique un malaise et décède et cours d’évacuation et l’épouse a été arrêté pour les besoins de l’enquête ». PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 384 fois.

Publié par Hawa Signaté editor