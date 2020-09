mardi 8 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

iGFM - (Dakar) - Le quartier de Lyndiane, situé en plein cœur de la commune de Ziguinchor, a été le théâtre d’une scène de violences extrême le dimanche dernier. Un homme de 35 ans a été pris à partie par des individus et tabassé. Il est décédé des suites de ses blessures graves. Un Mauritanien et trois ses complices qui seraient les présumés auteurs de ce drame ont été arrêtés par la police.

Benjamin Coly est âgé de 35 ans. Il a été retrouvé mort ce dimanche dans le quartier Lyndiane. Pour l’heure, les circonstances de sa mort restent obscures aux yeux de ses proches et des habitants de son quartier populeux (Lyndiane). Si pour certains Benjamin Coly a rendu l’âme à la suite d'une dispute sévère avec des personnes, pour d'autres, il a été battu à mort. «Benjamin Coly a été sévèrement battu par un groupe de personnes avant de succomber à ses blessures graves», notent ses proches.

L’enquête ouverte par la police a permis de mettre la main sur un ressortissant mauritanien et ses trois présumés complices. Le ressortissant mauritanien qui avait quitté la ville de Ziguinchor, a été arrêté dans la commune de Bignona. L’enquête se poursuit. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour les besoins d’une autopsie

«Le samedi dernier, à la veille de sa mort, nous avons partagé ensemble le repas de midi. C’est par la suite qu’il nous a dit qu’il a été invité à un repas que devait lui offrir un de ses amis maure que nous ne connaissons pas. Nous l’avons depuis lors perdu de vue. Il n’est pas revenu à la maison pour le dîner et même pour dormir. Ce n’est que le lendemain dimanche 6 septembre 2020 que nous avons appris que mon frère a eu des problèmes avec un ressortissant mauritanien et son gang. C’est comme ça qu’on nous l’a rapporté. Benjamin nous a été ramené avec ses blessures graves. Il était très fatigué. Une fois ramené à la maison, Benjamin n'a pas parlé jusqu’à sa mort. Nous avons alerté la police qui a reconstitué les faits. Les premiers résultats ont révélé que mon frère a été atteint mortellement au ventre, au niveau de la poitrine et à la tête. Benjamin Coly était le seul garçon de notre famille. Le maure qui tentait de s’enfuir, a été arrêté à Bignona. L’affaire est entre les mains de la police », raconte Adeline Coly ,sœur ainée de la victime (Benjamin Coly) :

